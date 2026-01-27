2026-01-27 11:24:32
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» στην κορυφή - Ανεβάζει στροφές το «Ρουκ Ζουκ»

 



Ξεκάθαρη μάχη κορυφής καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με το «Deal» να προηγείται οριακά με 14,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική, την ώρα που το «Live News» ακολούθησε κατά πόδας με 14,5%, παραμένοντας σταθερά ένας από τους βασικούς πόλους της ζώνης.

Ακριβώς πίσω τους κινήθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13,7% και το «The Chase» με 13,6%, δείχνοντας ότι η τετράδα της κορυφής είναι σφιχτή και κάθε δεκαδικό παίζει ρόλο. Στα ίδια ανταγωνιστικά επίπεδα βρέθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 12,1%, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει γερά στη μάχη της πρώτης θέσης.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο «Ρουκ Ζουκ», το οποίο με 11,5% δείχνει ότι ανεβάζει στροφές και επιστρέφει δυναμικά στο παιχνίδι, πλησιάζοντας πλέον τις υψηλές πτήσεις της ζώνης.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν το «5 x 5 Celebrity» με 9,6%, η «Αγάπη μου παλιογριά»  στον ΣΚΑΙ με 7,3% και το «Cash or Trash» με 7,0%, κρατώντας επαφή αλλά χωρίς ουσιαστική απειλή για την κορυφή.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 5,4%, το «Στούντιο 4» με 5,1%, το «Το ’χουμε!» με 4,4% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3,5%.ξη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
Μεσημεριανή ζώνη: Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» στην κορυφή, μάχη πίσω από την κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» στην κορυφή, μάχη πίσω από την κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα «Buongiorno», συνωστισμός στη μεσαία ζώνη
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα «Buongiorno», συνωστισμός στη μεσαία ζώνη
Μεσημεριανή ζώνη: Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
Μεσημεριανή ζώνη: Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας