Ξεκάθαρη μάχη κορυφής καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με το «Deal» να προηγείται οριακά με 14,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική, την ώρα που το «Live News» ακολούθησε κατά πόδας με 14,5%, παραμένοντας σταθερά ένας από τους βασικούς πόλους της ζώνης.

Ακριβώς πίσω τους κινήθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 13,7% και το «The Chase» με 13,6%, δείχνοντας ότι η τετράδα της κορυφής είναι σφιχτή και κάθε δεκαδικό παίζει ρόλο. Στα ίδια ανταγωνιστικά επίπεδα βρέθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» με 12,1%, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει γερά στη μάχη της πρώτης θέσης.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο «Ρουκ Ζουκ», το οποίο με 11,5% δείχνει ότι ανεβάζει στροφές και επιστρέφει δυναμικά στο παιχνίδι, πλησιάζοντας πλέον τις υψηλές πτήσεις της ζώνης.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν το «5 x 5 Celebrity» με 9,6%, η «Αγάπη μου παλιογριά» στον ΣΚΑΙ με 7,3% και το «Cash or Trash» με 7,0%, κρατώντας επαφή αλλά χωρίς ουσιαστική απειλή για την κορυφή.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 5,4%, το «Στούντιο 4» με 5,1%, το «Το ’χουμε!» με 4,4% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3,5%.ξη.

Πηγή: tvnea.com