Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγίας βρέθηκε το «Buongiorno» με 11,4%, κρατώντας το προβάδισμα χωρίς όμως να ξεφεύγει, σε μια ζώνη που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν συγχωρεί αστοχίες.

Ακολούθησε η «Super Κατερίνα» με 10,8%, παραμένοντας σταθερά μέσα στη μάχη της κορυφής, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «10 Παντού» με 10,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η μεσαία ζώνη έχει μετατραπεί σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 9,4%, επίδοση που το κρατά μεν «ζωντανό», αλλά μακριά από πρωταγωνιστικό ρόλο. Λίγο πιο πίσω οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 9,1%, χωρίς να καταφέρουν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Στα χαμηλά της κατάταξης, το Breakfast@Star περιορίστηκε στο 7,1%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε τη ζώνη με 6,9%, δείχνοντας ότι προς το παρόν δεν βρίσκει σταθερό έδαφος.

