Στην κορυφή της prime time καταγράφηκε διπλή πρωτιά, με το «MasterChef 10» και το «Ράδιο Αρβύλα» να σημειώνουν από 16,3%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν τα δύο ισχυρότερα brand της ζώνης, παρότι κινούνται σε εντελώς διαφορετικά τηλεοπτικά σύμπαντα.

Στη δεύτερη γραμμή βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 14,3%, κρατώντας επαφή με την κορυφή αλλά χωρίς να απειλεί ουσιαστικά, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 12,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Λίγο πιο πίσω κινήθηκαν το «Καμικάζι αγάπη μου» στον ALPHA με 11,3% και το Survivor με 11,1%, δείχνοντας ότι παρά την προσπάθεια, δεν κατάφεραν να μπουν στην πρώτη ταχύτητα της ζώνης. Το «Μια νύχτα μόνο» σημείωσε 10,8%, παραμένοντας στη μεσαία κατηγορία χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Χαμηλότερα, το «Η Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 7,8% και το «Grand Hotel» με 7,7% κινήθηκαν σε ρηχά νερά, μακριά από τις προσδοκίες μιας τόσο ανταγωνιστικής ζώνης.

Στα χαμηλά της prime time, το «Καλά θα πάει κι αυτό» περιορίστηκε στο 3,0%, το «Το Παιδί» στο 2,6%, ενώ το Real View κατέρρευσε στο 1,7%, επιβεβαιώνοντας ότι δεν κατάφερε ποτέ να βρει σταθερό κοινό.

Late night ζώνη: Χωρίς εκπλήξεις, χαμηλές πτήσεις

Στο late night, το The 2Night Show κατέγραψε 8,1%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα σε μια γενικά χαμηλών ταχυτήτων ζώνη. Πιο πίσω, το Prime Time (E) σημείωσε 4,5%, ενώ το «11 Αυτοί, 11 Εμείς» περιορίστηκε στο 2,7%, χωρίς να δημιουργεί καμία αίσθηση ανατροπής.

