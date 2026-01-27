2026-01-27 11:24:32
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Σήμερα (ΣΚΑΪ)
16,1%
Κοινωνία Ώρα Mega
14,3%
Happy Day
12,2%
Ώρα Ελλάδος
9,6%
Καλημέρα Ελλάδα
8,9%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Buongiorno
11,4%
Super Κατερίνα
10,8%
10 Παντού
10,3%
Το Πρωινό
9,4%
Αταίριαστοι
9,1%
Breakfast@Star
7,1%
Πρωίαν σε είδον
6,9%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
10,8%
Αλήθειες με τη Ζήνα
10,4%
Live You
10,2%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
7,7%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,8%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2,4%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
14,6%
Live News
14,5%
Οικογενειακές Ιστορίες
13,7%
The Chase
13,6%
Τροχός της Τύχης
12,1%
Rouk Zouk
11,5%
5 x 5 Celebrity
9,6%
Cash or Trash
7,0%
Στούντιο 4
5,1%
Το ’χουμε!
4,4%
Καθαρές Κουβέντες
3,5%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
MasterChef 10
16,3%
Ράδιο Αρβύλα
16,3%
Να μ’ αγαπάς
14,3%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
12,3%
Survivor
11,1%
Μια νύχτα μόνο
10,8%
Η Γη της Ελιάς
7,8%
Grand Hotel
7,7%
Καλά θα πάει κι αυτό
3,0%
Το Παιδί
2,6%
Real View
1,7%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
8,1%
Prime Time (E)
4,5%
11 Αυτοί, 11 Εμείς
2,7%
Πηγή: tvnea.com
