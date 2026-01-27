2026-01-27 11:24:32
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/1/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Σήμερα (ΣΚΑΪ)

16,1%

Κοινωνία Ώρα Mega

14,3%

Happy Day

12,2%

Ώρα Ελλάδος

9,6%

Καλημέρα Ελλάδα

8,9%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

11,4%

Super Κατερίνα

10,8%

10 Παντού

10,3%

Το Πρωινό

9,4%

Αταίριαστοι

9,1%

Breakfast@Star

7,1%

Πρωίαν σε είδον

6,9%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

10,8%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10,4%

Live You

10,2%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

7,7%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2,8%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2,4%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal

14,6%

Live News

14,5%

Οικογενειακές Ιστορίες

13,7%

The Chase

13,6%

Τροχός της Τύχης

12,1%

Rouk Zouk

11,5%

5 x 5 Celebrity

9,6%

Cash or Trash

7,0%

Στούντιο 4

5,1%

Το ’χουμε!

4,4%

Καθαρές Κουβέντες

3,5%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

MasterChef 10

16,3%

Ράδιο Αρβύλα

16,3%

Να μ’ αγαπάς

14,3%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

12,3%

Survivor

11,1%

Μια νύχτα μόνο

10,8%

Η Γη της Ελιάς

7,8%

Grand Hotel

7,7%

Καλά θα πάει κι αυτό

3,0%

Το Παιδί

2,6%

Real View

1,7%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

8,1%

Prime Time (E)

4,5%

11 Αυτοί, 11 Εμείς

2,7%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα «Buongiorno», συνωστισμός στη μεσαία ζώνη
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Προβάδισμα «Buongiorno», συνωστισμός στη μεσαία ζώνη
Μεσημεριανή ζώνη: Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
Μεσημεριανή ζώνη: Τρεις εκπομπές σε απόσταση αναπνοής
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» στην κορυφή - Ανεβάζει στροφές το «Ρουκ Ζουκ»
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» στην κορυφή - Ανεβάζει στροφές το «Ρουκ Ζουκ»
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
Prime time ζώνη: Ισοπαλία κορυφής με «Ράδιο Αρβύλα» και «MasterChef»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/1/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Νίκο Μουτσινά: Μπορεί η τελευταία συνεργασία να μην βίωσε την απόλυτη επιτυχία - Έχει βγάλει χρήματα από την τηλεόραση
Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
Έλλη Κοκκίνου για «Don’t Forget the Lyrics»: Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το κανάλι - Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει από αρχές Σεπτεμβρίου...
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 27/1/2026: Εργασίες ημέρας
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Υλικού (UNIFE): Οι παγκόσμιοι αντίπαλοι θα κερδίσουν εάν η ΕΕ περικόψει το Ταμείο Έρευνας για τους Σιδηροδρόμους
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Υλικού (UNIFE): Οι παγκόσμιοι αντίπαλοι θα κερδίσουν εάν η ΕΕ περικόψει το Ταμείο Έρευνας για τους Σιδηροδρόμους
Έρχεται αποζημίωση της υπηρεσίας Διανυκτερεύσεων για τους φαρμακοποιούς
Έρχεται αποζημίωση της υπηρεσίας Διανυκτερεύσεων για τους φαρμακοποιούς