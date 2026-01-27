Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Σήμερα (ΣΚΑΪ)16,1%Κοινωνία Ώρα Mega14,3%Happy Day12,2%Ώρα Ελλάδος9,6%Καλημέρα Ελλάδα8,9%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno11,4%Super Κατερίνα10,8%10 Παντού10,3%Το Πρωινό9,4%Αταίριαστοι9,1%Breakfast@Star7,1%Πρωίαν σε είδον6,9%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις10,8%Αλήθειες με τη Ζήνα10,4%Live You10,2%Όπου Υπάρχει Ελλάδα7,7%Ώρα για Ψυχαγωγία2,8%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2,4%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal14,6%Live News14,5%Οικογενειακές Ιστορίες13,7%The Chase13,6%Τροχός της Τύχης12,1%Rouk Zouk11,5%5 x 5 Celebrity9,6%Cash or Trash7,0%Στούντιο 45,1%Το ’χουμε!4,4%Καθαρές Κουβέντες3,5%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54MasterChef 1016,3%Ράδιο Αρβύλα16,3%Να μ’ αγαπάς14,3%Άγιος Έρωτας ΙΙ12,3%Survivor11,1%Μια νύχτα μόνο10,8%Η Γη της Ελιάς7,8%Grand Hotel7,7%Καλά θα πάει κι αυτό3,0%Το Παιδί2,6%Real View1,7%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show8,1%Prime Time (E)4,5%11 Αυτοί, 11 Εμείς2,7%Πηγή: tvnea.com