 Στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, το «Το Πρωινό» κρατά τα ηνία με 12,4%, παραμένοντας η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών που ξεκινούν την ημέρα τους με ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Δυνατά στη μάχη της δεύτερης θέσης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 9,9%, ακολουθούμενοι από τους «Αταίριαστους» στο 9,0% και το «Buongiorno» επίσης στο 9,0%, δείχνοντας ότι η αναμέτρηση για το «μετά τον πρωτοπόρο» παραμένει ανοιχτή και συναρπαστική.

Στο χαμηλότερο φάσμα, το «Πρωινά Σ’ Είδον» κινήθηκε στο 3,0%, ενώ το «Πάντου» σημείωσε 6,6%, χωρίς να καταφέρουν να αμφισβητήσουν τη δυναμική των πιο ισχυρών προγραμμάτων. Το «Breakfast@Star» ακολούθησε με 8,2%, παραμένοντας στη μεσαία ζώνη χωρίς έντονη δυναμική.

Η πρωινή ζώνη επιβεβαιώνει για μια ακόμη μέρα ότι η μάχη για την κορυφή έχει σαφή πρωταγωνιστή, αλλά η μεσαία κατηγορία παραμένει ανοιχτή και διαμορφώνει ενδιαφέρουσες ανατροπές.



