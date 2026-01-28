Με την έναρξη του νέου έτους, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ανανεώνει το πρόγραμμά του και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ, μας παρουσιάζει τον αγαπημένο ερμηνευτή Θοδωρή Μαραντίνη. Ο Θοδωρής μπαίνει στο ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού κι έρχεται στον αέρα του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 για μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις και πολλή μουσική.
Η αποκάλυψη για το νέο μέλος της ομάδας του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 έγινε στην πρωινή εκπομπή «Πάμε Πρωινό» με την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, όπου ο Θοδωρής εμφανίστηκε σαν «Απρόσμενος Επισκέπτης». Εκεί μας μίλησε για τα καλλιτεχνικά του σχέδια αλλά και για τη νέα του εκπομπή με τίτλο «Εκτός ΡΥΘΜΟΥ», η οποία θα έρθει στον αέρα ως ένας ζωντανός διάλογος μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού. Το νέο project του ΡΥΘΜΟΥ θα είναι εβδομαδιαίο, με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά, συνδυάζοντας αγαπημένη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, αυθόρμητες live μουσικές στιγμές και καλεσμένους έκπληξη.
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα – Παρασκευή:
07:00 – 10:00: «Πάμε Πρωινό» με την Μπέττυ Μαγγίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου
10:00 – 14:00: Γιώτα Τσιμπρικίδου
14:00 – 17:00: Γιάννης Κατινάκης
17:00 – 20:00 «ΤΑ ΑΛΑΝΝ(Ι)Α» με τον Αλέξη Μαρκάζο & την Άννα Ζηρδέλη
20:00 – 23:00: Έλενα D’ Angelo
*Κάθε Τετάρτη: 20:00 – 22:00: Θοδωρής Μαραντίνης & 22:00 – 23:00: Έλενα D’ Angelo 23:00 – 00:00: Non Stop MIX by Nikos Halkousis
*Παρασκευή: 23:00 – 2:00: Non Stop MIX by Nikos Halkousis
Πηγή: tvnea.com