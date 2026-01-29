2026-01-29 10:13:20
 Ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψε το «Σήμερα» με 18,5%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη και αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.

Πίσω του, σκληρή μάχη δόθηκε για τη δεύτερη θέση, με το «Happy Day στον Alpha» να ανεβαίνει στο 13,1% και το «Κοινωνία Ώρα MEGA» να ακολουθεί με 11,9%, κρατώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη. Κοντά κινήθηκε και η «Ώρα Ελλάδος» με 11,1%, διατηρώντας επαφή με τις υψηλές θέσεις χωρίς όμως να απειλεί την κορυφή.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7,1%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» περιορίστηκε στο 4,9%, δείχνοντας πως η πρωινή ενημέρωση παραμένει ένα σκληρό πεδίο όπου τα περιθώρια είναι ελάχιστα.



Πηγή: tvnea.com
