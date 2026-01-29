2026-01-29 10:13:19
Στην κορυφή της ζώνης, το «Live News» σημείωσε εντυπωσιακά 19,4%, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνιστή και δείχνοντας ποιος κρατάει το πάνω χέρι. Ακολουθούν τα τηλεπαιχνίδια με δυναμική παρουσία: το «Deal» με 15,2%, το «The Chase» με 13,8% και ο «Τροχός της Τύχης» με 13,6%, κρατώντας τη μάχη για την κορυφή ζωντανή και συναρπαστική.

Στη μεσαία κατηγορία, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12,3% και το «Rouk Zouk» με 10,35% διατηρούν παρουσία και επαφή με την πρώτη τετράδα, ενώ το «X 5 Celebrity» με 6,4%, το «Στούντιο 4» με 6,9%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 6,6% και το «Cash or Trash» με 6,7% προσπαθούν να μείνουν στο παιχνίδι, χωρίς όμως να μπορούν να απειλήσουν τους ισχυρούς.

Πιο χαμηλά, η τακινια του ΣΚΑΙ «Ένας Μάγκας στα Σαλόνια» με 5,9%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4,0% και το «Το ’χουμε!» με 3,0% δεν κατάφεραν να βρουν κοινό, παραμένοντας μακριά από τις υψηλές πτήσεις της ζώνης.

Η εικόνα της απογευματινής ζώνης είναι ξεκάθαρη: κορυφή, μεσαία ζώνη και χαμηλά εμφανίζονται ξεκάθαρα, με τα νούμερα να μην αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.



Πηγή: tvnea.com
