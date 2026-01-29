2026-01-29 10:13:20
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση

 

 

Στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, το «Το Πρωινό» επιβεβαίωσε την κυριαρχία του με 13,4%, αφήνοντας τους υπόλοιπους να παρακολουθούν. Δυνατή παρουσία καταγράφηκε για τη «Super Κατερίνα. V» με 11,3% και τους «Αταίριαστους» με 11,0%, που διατήρησαν έντονο ρυθμό και κράτησαν την επαφή με την κορυφή.

Στα μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «10 Παντού» με 8,3% και το «Buongiorno» με 8,2%, ενώ το «Breakfast@Star» περιορίστηκε στο 6,6%, παραμένοντας σταθερά στη μεσαία ζώνη. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Πρωινά Σε Είδον» με 2,9%.



Πηγή: tvnea.com
