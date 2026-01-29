2026-01-29 12:39:16
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό λόγω πτώσης βράχου στη γραμμή.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, λόγω πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από sidirodromikanea
