2026-01-30 08:46:42
Φωτογραφία για Νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3



Η ΕΡΤ ανακοινώνει ότι νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3 αναλαμβάνει ο Άρης Παναγιωτίδης. Την απόφαση έλαβε το Δ.Σ. της ΕΡΤ, που συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή του γενικού διευθυντή της ΕΡΤ3 έγινε για πρώτη φορά βάσει των διατάξεων του νόμου 5253/2025, που ορίζουν ότι η πλήρωση των θέσεων των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ Α.Ε. γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης και αξιολόγησης των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή.

Ο Άρης Παναγιωτίδης ήταν έως σήμερα επικεφαλής στη Διεύθυνση Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της ΕΡΤ3.

Πρόκειται για ένα στέλεχος με προϋπηρεσία 25 ετών στην ΕΡΤ3, με μακρά εμπειρία και γνώση της εταιρείας, που από τη νέα του θέση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΡΤ3.

Η ΕΡΤ τού εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
Θεσσαλονίκη: Αύριο τελευταία ημέρα της έκθεσης ζωγραφικής των σιδηροδρομικών καλλιτεχνών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Αύριο τελευταία ημέρα της έκθεσης ζωγραφικής των σιδηροδρομικών καλλιτεχνών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Restart στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»
«Restart στο “Καλημέρα Ελλάδα” – Πρωταγωνιστής ο Στάθης, όχι νέος διάδοχος Λιβαθυνού»
Στον αέρα και το Βεργίνα 1: Νέος ενημερωτικός σταθμός στην Digea
Στον αέρα και το Βεργίνα 1: Νέος ενημερωτικός σταθμός στην Digea
Ο Χρήστος Φαφούτης νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
Ο Χρήστος Φαφούτης νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
ΑΝΤ1: Νέος σχεδιασμός μετά το τέλος του «Πρωινού Σαββατοκύριακο» – Σενάρια για Καραβάτου και μεσημεριανή ζώνη...
Νέος συρμός μπαίνει δοκιμαστικά στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
Νέος συρμός μπαίνει δοκιμαστικά στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Μεσαίος Διάδρομος μειώνει τους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης
Ο Μεσαίος Διάδρομος μειώνει τους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ: Η ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ: Η ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ CXMT και YMTC ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΕ DRAM και NAND
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ CXMT και YMTC ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΕ DRAM και NAND
Το πρώτο τρένο ταχείας φόρτισης με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για επιβίβαση αυτό το Σαββατοκύριακο
Το πρώτο τρένο ταχείας φόρτισης με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο για επιβίβαση αυτό το Σαββατοκύριακο
Art Deco. Μια ιστορία 100 ετών
Art Deco. Μια ιστορία 100 ετών