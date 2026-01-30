2026-01-30 10:24:28
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Happy Day στον Alpha
17,2%
Ώρα Ελλάδος
12,9%
Κοινωνία Ώρα MEGA
12,8%
Σήμερα
8,9%
Καλημέρα Ελλάδα
7,5%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Super Κατερίνα
13,5%
Buongiorno
12,8%
Αταίριαστοι
11,7%
Το Πρωινό
9,7%
Breakfast@Star
7,2%
10 Παντού
5,9%
Πρωινά Σε Είδον
4,7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Αποκαλύψεις
12,8%
Αλήθειες με τη Ζήνα
9,9%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
7,3%
Live You
5,7%
Pop Μαγειρική
3,5%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Deal
17,9%
Live News
15,9%
Οικογενειακές Ιστορίες
15,6%
Τροχός της Τύχης
14,4%
The Chase
11,6%
Κοροϊδάρα (ΣΚΑΪ)
8,0%
Διαχωρίζω τη θέση μου
7,7%
Cash or Trash
7,6%
Στούντιο 4
7,4%
Rouk Zouk
6,4%
Καθαρές Κουβέντες
5,7%
5 x 5 Celebrity
5,2%
Το ’χουμε!
4,1%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Το Σόι σου VI
20,9%
UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα (ANT1)
16,1%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
13,3%
MasterChef 10
13,1%
Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος – Special (E)
9,5%
Μια Νύχτα Μόνο
8,7%
Στα Καλά Καθούμενα (MEGA)
6,6%
Θεοί της Αιγύπτου (ΣΚΑΪ)
5,4%
Real View
3,1%
Το Παιδί
2,0%
Στην Πίεση
1,7%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
The Football Show
10,1%
Αυτοψία
8,2%
Κοινωνία Άνω Κάτω
3,0%
Η Αγκαλιά του Φάνη
2,9%
Πηγή: tvnea.com
