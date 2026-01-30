Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:24px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Happy Day στον Alpha17,2%Ώρα Ελλάδος12,9%Κοινωνία Ώρα MEGA12,8%Σήμερα8,9%Καλημέρα Ελλάδα7,5%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Super Κατερίνα13,5%Buongiorno12,8%Αταίριαστοι11,7%Το Πρωινό9,7%Breakfast@Star7,2%10 Παντού5,9%Πρωινά Σε Είδον4,7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Αποκαλύψεις12,8%Αλήθειες με τη Ζήνα9,9%Όπου Υπάρχει Ελλάδα7,3%Live You5,7%Pop Μαγειρική3,5%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Deal. IX17,9%Live News15,9%Οικογενειακές Ιστορίες15,6%Τροχός της Τύχης14,4%The Chase11,6%Κοροϊδάρα (ΣΚΑΪ)8,0%Διαχωρίζω τη θέση μου7,7%Cash or Trash7,6%Στούντιο 47,4%Rouk Zouk6,4%Καθαρές Κουβέντες5,7%5 x 5 Celebrity5,2%Το ’χουμε!4,1%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Το Σόι σου VI20,9%UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα (ANT1)16,1%Άγιος Έρωτας ΙΙ13,3%MasterChef 1013,1%Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος – Special (E)9,5%Μια Νύχτα Μόνο8,7%Στα Καλά Καθούμενα (MEGA)6,6%Θεοί της Αιγύπτου (ΣΚΑΪ)5,4%Real View3,1%Το Παιδί2,0%Στην Πίεση1,7%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54The Football Show10,1%Αυτοψία8,2%Κοινωνία Άνω Κάτω3,0%Η Αγκαλιά του Φάνη2,9%Πηγή: tvnea.com