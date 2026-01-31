Το πρωί του Σαββάτου (31/1) η Κατερίνα Καραβάτου βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα του ΑΝΤ1, καλημερίζοντας τους τηλεθεατές του σταθμού. Ύστερα από την ξαφνική αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη και τον έντονο απόηχο που αυτή προκάλεσε, η παρουσιάστρια πέρασε στο τιμόνι της πρωινής ζώνης, ανοίγοντας την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με θετική διάθεση και εμφανή χαμόγελο.«Θέλω πριν σας καλωσορίσω επίσημα στο “Σαββατοκύριακο Παρέα”, να μου επιτρέψετε να σας πω κάποιες σκέψεις που έκανα το προηγούμενο διάστημα. Χθες στην πρόβα που κάναμε ήταν εδώ τα παιδιά μου, η Αέλια και ο Αρίωνας, και τους έβλεπα μπαινόβγαιναν στο στούντιο, έκαναν διάφορες τρέλες, λες και ήταν το σπίτι τους. Μου θύμισε ένα challenge που κυκλοφορεί στο Instagram με ένα καρουζέλ από στιγμές της ζωής σου 16 χρόνια πριν».«Σε ένα τέτοιο καρουζέλ η πρώτη φωτογραφία που θα έβαζα θα ήταν ο Αρίωνας στο μαιευτήριο μέσα στο ταπεράκι, μόλις μου τον φέρανε. Η επόμενη θα ήταν η Αέλια που κρατάει τον αδελφό της για πρώτη φορά αγκαλιά. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες που θα έβαζα θα ήταν κυρίως από την επαγγελματική μου δραστηριότητα εκείνο το διάστημα, γιατί συνειδητοποίησα ότι πριν από 16 χρόνια παρουσίαζα πάλι ένα πρωινό Σαββατοκύριακο μαζί με τον Κρατερό.Κι αν με ρωτούσατε “πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια από τώρα;”, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω προβλέψει όλα όσα έχουν γίνει είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική μου ζωή. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει τα πράγματα μέρα μέρα, πόντο-πόντο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όλα τα πράγματα της ζωής μου θέλω να είμαι έντιμη, αξιοπρεπής, να σέβομαι τους ανθρώπους, να ζεσταίνω τις καρδιές τους και να δίνω την αγάπη που παίρνω».«Δεν πρόκειται να ανακαλύψω την πυρίτιδα. Αυτό που θέλω είναι να κλείνουμε την εβδομάδα που έχει περάσει, να ανοίγουμε την καινούρια, να είμαστε μαζί, ενωμένοι, να έχουμε άποψη και να γίνουμε η παρέα σας», κατέληξε στην εναρκτήρια τοποθέτησή της η Κατερίνα Καραβάτου και αμέσως μετά παρουσίασε και καλωσόρισε τους συνεργάτες της στο πάνελ: Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισίρη, Μαρία Αντωνά, Λευτέρη Κουμαντάκη και Πέτρο Κωστόπουλο.Πηγή: tvnea.com