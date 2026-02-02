2026-02-02 11:14:42
Διπλή και ξεκάθαρη κυριαρχία για «Το Σόι σου VI», που κατέγραψε 18,0% το κανονικό επεισόδιο και 17,9% (Ε), επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο χαρτί της prime time, ακόμα και σε επανάληψη, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.

Σταθερά υψηλές ταχύτητες κράτησε και το Survivor με 12,6%, διατηρώντας τη θέση του στην πρώτη γραμμή της ζώνης, χωρίς όμως να απειλεί την πρωτιά.

Σε μεσαία–υψηλά επίπεδα κινήθηκαν τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 9,7% και 7,9%, καθώς και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8,2%, δείχνοντας αντοχές αλλά όχι δυναμική ανατροπής.

Κοντά βρέθηκαν η ταινία «Φωνάζει ο Κλέφτης» στο Star με 8,3%, το «Poor Things» με 8,0% και η «Κόμισσα της Κέρκυρας» στον ΑΝΤ1 με 6,8%, κρατώντας απλώς ισορροπίες.

Πιο πίσω έμεινε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special» (Ε) με 6,7%, ενώ στον πάτο της ζώνης κατρακύλησε «Η Μεγάλη Χίμαιρα» με 2,9%, χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Late night ζώνη: Πρωτιά για «Μονομπάλα» – Χαμηλές πτήσεις και μεγάλες αποστάσεις

Στο late night την κορυφή κατέκτησε η «Μονομπάλα» με 10,1%, παίρνοντας καθαρό προβάδισμα σε μια γενικά χαμηλών ταχυτήτων ζώνη.

Ακολούθησε το «Τα Χαλάσαμε» με 8,0%, ενώ το «Super Μπάλα Live» περιορίστηκε στο 6,8%, χωρίς να μπορέσει να ανεβάσει στροφές.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Grande League» με 3,9% και η «Αθλητική Κυριακή» που κατρακύλησε στο 1,9%, κλείνοντας τη ζώνη με σαφή εικόνα κόπωσης.



Πηγή: tvnea.com
