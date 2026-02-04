2026-02-04 10:53:18
Η Liafarm σε συνεργασία με τη Bailleul Laboratoires, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Κατανοώντας την τριχόπτωση: Επιστημονική γνώση, σωστή συμβουλή», την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις της.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δρ. Ηλίας Παπαδημητρίου, MD, PhD, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, ειδικός στη Μεταμόσχευση Μαλλιών με τη μέθοδο HST και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Liafarm Ι. Κρανιδιώτη 3, Πυλαία, Θεσσαλονίκη στις 18:00 το απόγευμα.

 

