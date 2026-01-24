





Τα νέα επεισόδια του δημοφιλούς μουσικού παιχνιδιού «Don’t Forget the Lyrics» ξεκινούν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Από φέτος, η εκπομπή θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη και Σάββατο στις 21:00, δίνοντας στους τηλεθεατές περισσότερες ευκαιρίες να απολαύσουν τις μουσικές προκλήσεις και τις ανατροπές του παιχνιδιού.

Η εκπομπή με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου , επιστρέφει με νέους παίκτες και ανανεωμένο πρόγραμμα, υπόσχοντας δυνατές στιγμές και αστείρευτο κέφι.

Πηγή: tvnea.com