Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα » με 13,5%, επιβεβαιώνοντας ότι διατηρεί τον πρώτο λόγο. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Buongiorno» με 12,8%, δείχνοντας πως παραμένει σταθερός διεκδικητής της πρωτιάς.

Στην ίδια ανταγωνιστική τροχιά κινήθηκαν και οι «Αταίριαστοι» με 11,7%, κρατώντας επαφή με τις υψηλές θέσεις, αλλά χωρίς να καταφέρουν το τελικό άλμα προς την κορυφή.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 9,7%, ενώ το «Breakfast@Star» περιορίστηκε στο 7,2%, χωρίς να μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων.

Στα χαμηλά της ζώνης, το «10 Παντού» με 5,9% και το «Πρωινά Σε Είδον» με 4,7% δεν κατάφεραν να βρουν ουσιαστική δυναμική.

