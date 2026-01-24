Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η μεσημεριανή ζώνη, με τις «Αποκαλύψεις» και τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» να καταγράφουν απόλυτη ισοπαλία στην κορυφή, αμφότερες στο 14,8%, διαμορφώνοντας ένα σπάνιο ντέρμπι πρώτης θέσης.

Πολύ πιο πίσω, και εκτός διεκδίκησης, κινήθηκε το Live You, που περιορίστηκε στο 7,0%, δείχνοντας ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των δύο πρωτοπόρων. Ακόμα χαμηλότερα βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3,7%, χωρίς να βρει στήριγμα στο κοινό της ζώνης.

Στα όρια των χαμηλών μονοψήφιων κινήθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,4%, ενώ στο τελευταίο σκαλί της κατάταξης βρέθηκε το Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος, που κατέγραψε μόλις 0,7%, κλείνοντας τη ζώνη με εικόνα κατάρρευσης.

Η συνολική εικόνα της μεσημεριανής ζώνης είναι ξεκάθαρη: δύο εκπομπές μοιράζονται την κορυφή, την ώρα που το υπόλοιπο τοπίο παραμένει κατακερματισμένο και σε σαφώς χαμηλότερες πτήσεις.







