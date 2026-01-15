Κίνα: Πρωτοποριακή έξυπνη ασύρματη σιδηροδρομική συνοδεία τρένων μεταμορφώνει τις βαριές εμπορευματικές μεταφορές!
2026-01-15 08:08:57
Μηχανικοί στην Κίνα ολοκλήρωσαν την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή μιας ασύρματης νηοπομπής τρένων, συντονίζοντας πολλαπλά εμπορευματικά τρένα χωρίς φυσικούς συνδέσμους. Το σύστημα δοκιμάστηκε στον σιδηρόδρομο Baoshen στην Εσωτερική Μογγολία υπό πραγματικές συνθήκες βαρέων μεταφορών. Αντί να είναι μηχανικά συνδεδεμένα, επτά τρένα επικοινωνούσαν μέσω ενός ασύρματου συστήματος ομαδικού
