2026-01-15 08:08:57

Μηχανικοί στην Κίνα ολοκλήρωσαν την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή μιας ασύρματης νηοπομπής τρένων, συντονίζοντας πολλαπλά εμπορευματικά τρένα χωρίς φυσικούς συνδέσμους. Το σύστημα δοκιμάστηκε στον σιδηρόδρομο Baoshen στην Εσωτερική Μογγολία υπό πραγματικές συνθήκες βαρέων μεταφορών.english.news.cnΑντί να είναι μηχανικά συνδεδεμένα, επτά τρένα επικοινωνούσαν μέσω ενός ασύρματου συστήματος ομαδικού sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ