Χωρίς αντίπαλο κινήθηκε το «Deal. IX», που σάρωσε την απογευματινή ζώνη με 19,2%, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι παραμένει το απόλυτο αφεντικό της ώρας.

Στη δεύτερη γραμμή βρέθηκε το «Live News» με 15,6%, διατηρώντας ισχυρή ενημερωτική παρουσία και ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του υπόλοιπου ανταγωνισμού.

Ακολούθησε ένα σφιχτό μπλοκ προγραμμάτων, με τον «Τροχό της Τύχης» στο 12,3%, το «The Chase» στο 11,9% και τις «Οικογενειακές Ιστορίες» στο 11,7%, δείχνοντας ότι η μεσαία–υψηλή ζώνη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αλλά χωρίς κανένα από αυτά να μπορεί να πλησιάσει την κορυφή.Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και το «Cash or Trash» με 11,6%.

Πιο χαμηλά, το «Ρουκ Ζουκ» με 8,8% και το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 6,9% κινήθηκαν σε μεσαία τροχιά, ενώ «Ο Έμιρης και ο Κακομοίρης» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 5,8%, χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Στα χαμηλά της ζώνης βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 4,2%, το «5 x 5 Celebrity» με 4,1%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3,8% και το «Το ’χουμε!» που κατρακύλησε στο 2,3%, κλείνοντας την αυλαία ενός απογεύματος με ξεκάθαρη κορυφή και μεγάλες αποστάσεις.

