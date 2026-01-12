





Το Survivor έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής και κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη της prime time με 18,8% στο δυναμικό κοινό. Παρά την πρωτιά, το ποσοστό θεωρείται χαμηλότερο από τα αναμενόμενα για πρεμιέρα του συγκεκριμένου φορμάτ, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι απέναντί του δεν υπήρχε φρέσκος τηλεοπτικός ανταγωνισμός αλλά κυρίως επαναλήψεις επιτυχημένων σειρών. Το κοινό έδειξε να μοιράζεται, χωρίς το ριάλιτι επιβίωσης να καταφέρει να «καθαρίσει» τη ζώνη, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες σεζόν.

Την ίδια ώρα, ακολούθησαν οι επαναλήψεις του «Στο Παρά Πέντε», που κράτησαν ισχυρή δυναμική με 10,9% στο πρώτο επεισόδιο και 8,9% στο δεύτερο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους αντοχή.

Σταθερά κινήθηκε και το «Σόι Σου», το οποίο κατέγραψε 10,5% και στα δύο επεισόδια του, ενώ η «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» ακολούθησε με 9,9%, παραμένοντας σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» κινήθηκε κοντά με ποσοστά 8,7% και 7,8%, δείχνοντας αντοχές απέναντι στο reality του ΣΚΑΪ. Ο «Μπακαλόγατος» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 7,6%, ενώ το The Roadshow περιορίστηκε στο 7,3%.

Χαμηλότερα στη ζώνη βρέθηκε το The 2Night Show με 6,7%, το Tracker I & II με 5,7% και το Super Μπάλα Live με 5,3%. Ακόμη πιο πίσω κινήθηκαν οι εκπομπές «Αχ! Αυτή η γυναίκα μου» στην ΕΡΤ1 με 3,6%, «Η Μεγάλη Χίμαιρα» με 3,2%, Αθλητική Κυριακή με 3,0% και Grande League με 2,4%.

Παρότι το Survivor πήρε καθαρά την πρωτιά, τα ποσοστά δείχνουν ότι η ζώνη παρέμεινε μοιρασμένη, με τις επαναλήψεις μυθοπλασίας να συγκρατούν σημαντικό κομμάτι του κοινού και να μην επιτρέπουν στο ριάλιτι επιβίωσης να κυριαρχήσει απόλυτα στο τηλεοπτικό τοπίο.

Πηγή: tvnea.com