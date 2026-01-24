ximeronews

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:00’ το απόγευμα, το Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Φάρος Ορθοδοξίας» διοργανώνει εκδήλωση στο κτίριο Χρυσόγελου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στην οποία θα παρουσιαστούν δύο επετειακές εκδόσεις του, με θέμα τα γεγονότα της Εξόδου του Μεσολογγίου. Τα εν λόγω βιβλία απευθύνονται σε παιδιά, νέους, νέες αλλά και σε κάθε φιλίστορα της τοπικής μας ιστορίας.....Διαβάστε Περισσότερα...