Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:00’ το απόγευμα, το Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Φάρος Ορθοδοξίας» διοργανώνει εκδήλωση στο κτίριο Χρυσόγελου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στην οποία θα παρουσιαστούν δύο επετειακές εκδόσεις του, με θέμα τα γεγονότα της Εξόδου του Μεσολογγίου. Τα εν λόγω βιβλία απευθύνονται σε παιδιά, νέους, νέες αλλά και σε κάθε φιλίστορα της τοπικής μας ιστορίας.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα μετά την παρουσίαση όλων των τραγουδιών του Sing for Greece
Διαμορφώσεις για σπίτια που διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και έργων τέχνης
Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Σάββα ''Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας- Πρακτικά 2ου Ιστορικού Συνεδρίου Χρυσοβίτσας 6 κ 7/8/25''. την Δευτέρα 19/1/26
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση η παρουσίαση των 28 τραγουδιών- Πότε θα θα τα δούμε;
Μαμά-δες: Αυτή είναι η ηθοποιός που αναλαμβάνει αυτό το Σάββατο την παρουσίαση της εκπομπής
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/1/2026)
Επιστρέφει το «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 με διπλή εβδομαδιαία προβολή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη – Το «Κοινωνία Ώρα Mega» τραβά μπροστά, ο ανταγωνισμός κοιτά από μακριά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Το Buongiorno παίρνει καθαρά το πάνω χέρι
