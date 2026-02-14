Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην prime time ζώνη, με το Sing for Greece 2026 να κυριαρχεί τόσο με την «Κλήρωση» (20,4%) όσο και με τον «Β’ Ημιτελικό» (16,7%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μουσικού διαγωνισμού στο κοινό.

Σταθερή αξία αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά το Το Σόι Σου, που σημείωσε 20,3% και βρέθηκε πολύ κοντά στην κορυφή. Υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης το Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ με 17,6% και το Φως στο Τούνελ με 13,5%.

Σε ανταγωνιστικά επίπεδα κινήθηκε το Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι με 11,4%, ενώ το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος κατέγραψε 10,2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν η «Μια Τρελή… Τρελή Οικογένεια» (7,6%), οι «Μαχητές των Δρόμων 6» (7,1%) και «Ο Τρελός Τα ’χει 400» (6,5%). Το «The Floor» και το «VIP (E)» σημείωσαν από 5,9%, ενώ το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» περιορίστηκε στο 5,5%. Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε το «Real View» με 1,1%.

