Ο υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι «κινδυνεύουν ζωές» καθώς τα δρομολόγια μεταξύ των Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου και της Κορτίνας έχουν διακοπεί.Τα τρένα που διέσχιζαν την καρδιά της Ιταλίας υπέστησαν καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας το Σάββατο, μετά την τελευταία ύποπτη πράξη δολιοφθοράς κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.aljazeera.comΟι
