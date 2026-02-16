2026-02-16 09:25:43
Στην prime time ζώνη, απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece 2026, που εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 30,2%, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό.

Σε μονοψήφια τροχιά κινήθηκαν τα περισσότερα προγράμματα. Το Το Σόι Σου (επανάληψη) σημείωσε 9,0%, ενώ κοντά βρέθηκε και η «Καφετζού» του Star με 8,5%. Το ειδικό επεισόδιο του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος περιορίστηκε στο 8,3%, χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Πιο χαμηλά, το Survivor κατέγραψε 6,8%, ενώ η σειρά Έχω Παιδιά στον δεύτερο κύκλο της κινήθηκε στο 6,6% και 5,1% αντίστοιχα στα δύο επεισόδια. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (επανάληψη) έφτασε στο 5,2%, η «Σοφερίνα» στον ΑΝΤ1 στο 5,0%, ενώ η «Γη της Ελιάς» (5ος κύκλος) υποχώρησε στο 4,9%.

Στον πάτο της τηλεθέασης βρέθηκε η ταινία Zoolander στο Open με μόλις 2,2%, καταγράφοντας εξαιρετικά χαμηλή επίδοση για ζώνη υψηλού ανταγωνισμού.

Late Night: Άνετη πρωτιά για το The 2Night Show

Στη late night ζώνη, το The 2Night Show διατήρησε καθαρό προβάδισμα με 12,9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι αθλητικές εκπομπές, με το «Μονόμπαλα» στο 5,2%, το «Super Μπάλα Live» στο 3,8% και το «Grande League» στο 2,4%, δείχνοντας ότι το κοινό της συγκεκριμένης ζώνης παρέμεινε κατακερματισμένο.



Πηγή: tvnea.com
