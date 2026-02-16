2026-02-16 11:06:55

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες. Ένα τρένο εκτροχιάστηκε νωρίς τη Δευτέρα στο καντόνι Βαλέ στη νότια Ελβετία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να τραυματιστούν επιβάτες.thelocal.ch«Εκτροχιασμός τρένου, πιθανώς με τραυματίες, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε η περιφερειακή αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα sidirodromikanea

