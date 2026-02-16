2026-02-16 11:13:18

Ο Ακύλας δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στον Εθνικό Τελικό, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τον ημιτελικό της Eurovision. Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, αναφέρθηκε στην υποστήριξη που έλαβε τον τελευταίο μήνα, από την κυκλοφορία του τραγουδιού του μέχρι τη μεγάλη βραδιά του διαγωνισμού.



«Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα μου και είναι δίπλα μου εδώ και έναν μήνα που βγήκε το κομμάτι, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νομίζω θα το συνειδητοποιήσω αύριο το πρωί που θα πίνω τον καφέ μου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μου το έφερε».



Λίγο μετά τη νίκη του, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή με τη μητέρα του, η οποία τον αγκάλιασε εμφανώς συγκινημένη και του είπε:



«Καλή επιτυχία αγόρι μου και φέρ’ το με τη νίκη».



Πηγή: tvnea.com



