Πρώτο στη ζώνη των δελτίων ειδήσεων το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Alpha» (13,8%), που κυριάρχησε με σαφή διαφορά και καθόρισε τον ρυθμό της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων» (13,2%), αρκετά κοντά στον πρωτοπόρο αλλά χωρίς να μπορεί να ανατρέψει την κορυφή.

Στη συνέχεια ακολουθούν το «Star News» (11,5%), το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ» (6,9%), το «ANT1 News Κεντρικό Δελτίο» (5,4%), το «Open News» (4,4%) και το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ERT1» (3,8%), με σαφή διαβάθμιση από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο.



Prime Time Ζώνη: «Να Μ’ Αγαπάς» κυριαρχεί, «Ράδιο Αρβύλα» σε ισχυρή δεύτερη θέση
Prime Time Ζώνη: «Να Μ’ Αγαπάς» κυριαρχεί, «Ράδιο Αρβύλα» σε ισχυρή δεύτερη θέση
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: «Happy Day» στο Alpha κυριαρχεί
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Παγώνει το reunion της σειράς του ALPHA...
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το Star
ΓΑΙΑΟΣΕ: Ποια είναι τα 2+1 έργα - «σημαία» στη Θεσσαλονίκη
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
Η εισαγγελέας Λάρισας έδωσε εντολή για εκταφή 9 σορών θυμάτων των Τεμπών.
Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…
Ashampoo WinOptimizer FREE - [ΩΣ ΤΑ Windows ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ