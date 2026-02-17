





Πρώτο στη ζώνη των δελτίων ειδήσεων το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Alpha» (13,8%), που κυριάρχησε με σαφή διαφορά και καθόρισε τον ρυθμό της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων» (13,2%), αρκετά κοντά στον πρωτοπόρο αλλά χωρίς να μπορεί να ανατρέψει την κορυφή.

Στη συνέχεια ακολουθούν το «Star News» (11,5%), το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ» (6,9%), το «ANT1 News Κεντρικό Δελτίο» (5,4%), το «Open News» (4,4%) και το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ERT1» (3,8%), με σαφή διαβάθμιση από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο.

Πηγή: tvnea.com