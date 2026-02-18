2026-02-18 12:37:27
Φωτογραφία για Αθηναΐς Νέγκα: « Οι άνθρωποι στα ΜΜΕ έχουν εγωισμό λες και κάνουν καλλιτεχνική δουλειά»
Η Αθηναΐς Νέγκα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησε για την τηλεόραση και για τις δυσκολίες που βίωσε στον χώρο των ΜΜΕ.

«Δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση. Υπάρχουν οχτακόσια χιλιάδες φίλτρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν είναι κανονική ζωή, οφείλεις να έχεις κανόνες. Έχω βιώσει δύσκολες στιγμές στον χώρο. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και στα περιοδικά και στις εφημερίδες και σ’ αυτά. Όλα είναι προσωπικά, είναι πολύ μεγάλες οι φιλοδοξίες, είναι και αστείες οι φιλοδοξίες μερικές φορές», ανέφερε.

«Οι άνθρωποι στα ΜΜΕ, πολλές φορές έχουν τον εγωισμό λες και κάνουμε καλλιτεχνική δουλειά και είμαστε ηθοποιοί ας πούμε. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν στο σπιτάκι τους να φάνε το φαγητό τους. Είναι κάτι το οποίο τους αφορά πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Τέλος, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος είπε ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τους ανθρώπους της. «Είναι λογικό νομίζω ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μία βιομηχανία που είναι σκληρή, όποια βιομηχανία και να είναι αυτή, αναγνωρίζει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, πρέπει όλοι να λέμε ότι η τηλεόραση είναι τέλεια για να δουλεύουμε στην τηλεόραση; Δεν κάνει να πούμε ότι η τηλεόραση είναι λίγο δύσκολη;», σχολίασε η Αθηναΐς Νέγκα.

Πηγή: tvnea.com
