2026-02-19 11:19:54
Σαφής πρωτιά για το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Alpha» (18,1%), που κινήθηκε πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη ζώνη.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Star News» (13,4%), με τα «Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων» (11,4%) να ακολουθούν και να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.
Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ» (5,5%), ενώ το «Open News» (3,9%) και το «ANT1 News Κεντρικό Δελτίο» (3,8%) κατέγραψαν παρόμοιες επιδόσεις.
Την κατάταξη έκλεισε το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΕΡΤ1» (2,1%), με σημαντική απόσταση από τα ιδιωτικά κανάλια.
Πηγή: tvnea.com
