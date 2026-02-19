2026-02-19 11:19:54
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση

 



Σαφής πρωτιά για το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Alpha» (18,1%), που κινήθηκε πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Star News» (13,4%), με τα «Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων» (11,4%) να ακολουθούν και να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ» (5,5%), ενώ το «Open News» (3,9%) και το «ANT1 News Κεντρικό Δελτίο» (3,8%) κατέγραψαν παρόμοιες επιδόσεις.

Την κατάταξη έκλεισε το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΕΡΤ1» (2,1%), με σημαντική απόσταση από τα ιδιωτικά κανάλια.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό «Deal» στην κορυφή, πίεση από «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Live News»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό «Deal» στην κορυφή, πίεση από «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Live News»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις», μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» μπροστά, «Κοινωνία Ώρα Mega» σταθερά δεύτερη δύναμη
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» μπροστά, «Κοινωνία Ώρα Mega» σταθερά δεύτερη δύναμη
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις», ντέρμπι στη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις», ντέρμπι στη δεύτερη θέση
Απογευματινή Ζώνη: Κυριαρχία για το «Deal», δυνατή τριπλέτα στο κυνήγι
Απογευματινή Ζώνη: Κυριαρχία για το «Deal», δυνατή τριπλέτα στο κυνήγι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
21η Φεβρουαρίου Εορτάζει ο Άγιος που ασκήτευσε στα Παλιάμπελα Βόνιτσας. Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος
21η Φεβρουαρίου Εορτάζει ο Άγιος που ασκήτευσε στα Παλιάμπελα Βόνιτσας. Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας
Άλυσσος: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
Άλυσσος: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια