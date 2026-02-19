





Ξεκάθαρη πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις» (14,4%), που κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τα υπόλοιπα προγράμματα, χτίζοντας μεγάλη διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» (8,0%), αρκετά πίσω από την κορυφή αλλά με σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Live You» (4,5%), ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (3,5%) και το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (3,2%) κατέγραψαν περιορισμένες επιδόσεις.

Την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (1,5%), με αισθητά χαμηλή απήχηση.

Πηγή: tvnea.com