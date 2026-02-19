2026-02-19 11:19:54
 Ξεκάθαρη πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις» (14,4%), που κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τα υπόλοιπα προγράμματα, χτίζοντας μεγάλη διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» (8,0%), αρκετά πίσω από την κορυφή αλλά με σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Live You» (4,5%), ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (3,5%) και το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (3,2%) κατέγραψαν περιορισμένες επιδόσεις.

Την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (1,5%), με αισθητά χαμηλή απήχηση.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό «Deal» στην κορυφή, πίεση από «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Live News»
Σε συζητήσεις με το STAR η Μπέττυ Μαγγίρα - Αναλαμβάνει πρωινή εκπομπή;
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Εκτόξευση για τη «Super Κατερίνα», καθαρό προβάδισμα από τον ανταγωνισμό
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» μπροστά, «Κοινωνία Ώρα Mega» σταθερά δεύτερη δύναμη
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Κυριαρχία Alpha, μάχη για τη δεύτερη θέση
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/2/2026)
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Άλυσσο: Πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία σε γλάστρες και παρτέρια
21η Φεβρουαρίου Εορτάζει ο Άγιος που ασκήτευσε στα Παλιάμπελα Βόνιτσας. Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος
