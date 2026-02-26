Δεν υπάρχει τύπος δοχείου και σημείο σε μπαλκόνι, αυλή ή μεγαλύτερο κήπο που να μην ταιριάζει να τοποθετηθεί ένα Γεράνι.

Τα απόλυτα ταυτισμένα με το Ελληνικό καλοκαίρι Γεράνια είναι κατάλληλα για φύτευση απευθείας σε παρτέρια αλλά και σε γλάστρες, κιούπια, κρεμαστά καλάθια κλπ ενώ δημιουργούν μια πολύ όμορφη εικόνα τοποθετημένα σε περβάζια και γενικά ψηλά σημεία όπως και σε εξωτερικές σκάλες.

Εκτός πλούσιας ανθοφορίας, της πολυχρωμίας και του φυλλώματος που μένει πράσινο όλες τις εποχές, πρόκειται για ένα από τα πιο ανθεκτικά σε όλες τις συνθήκες καλλωπιστικά φυτά, που δεν απαιτεί καμιά ιδιαίτερη φροντίδα.