Η μελίγκρα είναι από τα πιο συνήθη προβλήματα στα φυτά, ειδικά την περίοδο της άνοιξης, αλλά η αντιμετώπισή της μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με ήπιους φυσικούς τρόπους.

Την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, όταν η νέα βλάστηση είναι τρυφερή και οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν, η μελίγκρα κάνει συχνά την εμφάνισή της σε κήπους και μπαλκόνια. Τα πολύ μικρά αυτά έντομα εγκαθίστανται σε βλαστούς και φύλλα, τρέφονται από τους χυμούς των φυτών και μπορούν να εξασθενίσουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Πριν όμως καταφύγουμε σε ισχυρά χημικά σκευάσματα, αξίζει να δοκιμάσουμε φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης.

Η μελίγκρα, γνωστή και ως αφίδα, είναι μικρό έντομο που συγκεντρώνεται συνήθως στην κάτω πλευρά των φύλλων ή στις κορυφές των νεαρών βλαστών. Προσβάλλει όχι μόνο καλλωπιστικά φυτά αλλά και καρποφόρα δέντρα και λαχανικά.



Εκτός από την αποδυνάμωση του φυτού, αφήνει πίσω της κολλώδη ουσία (μελίτωμα), η οποία ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και προσελκύει μυρμήγκια.Η έγκαιρη και φυσική αντιμετώπιση της μελίγκρας βοηθά να διατηρηθεί η ισορροπία του κήπου χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Πρώτο βήμα: παρατήρηση και έγκαιρη παρέμβαση

Η μελίγκρα πολλαπλασιάζεται γρήγορα, γι’ αυτό η συχνή επιθεώρηση των φυτών είναι καθοριστική. Ελέγχουμε τις κορυφές των βλαστών και την κάτω πλευρά των φύλλων.



Αν εντοπιστεί νωρίς, μπορεί να αφαιρεθεί ακόμη και με απλό κατάβρεγμα των φυτών με νερό υπό ήπια πίεση, απομακρύνοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Διάλυμα πράσινου σαπουνιού

Από τους πιο γνωστούς και αποτελεσματικούς φυσικούς τρόπους για την αντιμετώπιση της μελίγκρας, αν δεν απομακρυνθεί με νερό, είναι το διάλυμα πράσινου σαπουνιού.



Διαλύουμε 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο σαπούνι σε 1 λίτρο νερό, προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας οινόπνευμα και ψεκάζουμε όλα τα σημεία που υπάρχουν αφίδες. Το σαπούνι διασπά το προστατευτικό τους περίβλημα και συμβάλλει στον περιορισμό τους.

Ο ψεκασμός γίνεται κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα στα φύλλα από τον ήλιο. Επαναλαμβάνουμε μετά από λίγες ημέρες αν χρειάζεται.



Εναλλακτικά, αντί για κλασικό πράσινο σαπούνι, μπορεί να χρησιμοιηθεί υγρό απορρυπαντικό πιάτων σε αναλογία 2-3 σταγόνες σε 1 λίτρο νερού.



Το συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρχές της άνοιξης και προληπτικά, πριν την εμφάνιση του προβλήματος.

Έγχυμα σκόρδου ή τσουκνίδας

Το σκόρδο και η τσουκνίδα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ως φυσικά απωθητικά εντόμων. Ένα έγχυμα σκόρδου που έχει μείνει στο νερό για 24 ώρες μπορεί να ψεκαστεί στα προσβεβλημένα σημεία. Αντίστοιχα, το εκχύλισμα τσουκνίδας λειτουργεί ενισχυτικά για το φυτό και αποτρεπτικά για τα έντομα.

Οι φυσικές αυτές λύσεις δεν εξοντώνουν άμεσα τη μελίγκρα, αλλά βοηθούν στη σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας και αποτρέπουν περαιτέρω προσβολή βλαστών και φύλλων.

Βιολογικά ζιζανιοκτόνα

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης προσβολής που απειλούν τα φυτά με άμεσο μαρασμό, κάτι που μπορεί να συμβεί αν η μελίγκρα δεν εντοπιστεί έγκαιρα, προτιμήστε τη χρήση ενός βιολογικού εντομοκτόνου ειδικό για τη συγκεκριμένη χρήση που θα χρείτε σε όλα τα γεωπονικά καταστήματα.

Πρόληψη μέσα από σωστή φροντίδα

Πιο επιρρεπή στην εμφάνιση μελίγκρας είναι φυτά που έχουν παραμεληθεί σε πότισμα, λίπανση ή κλάδεμα. Επίσης, τα φυτά που δέχονται υπερβολική λίπανση, ιδιαίτερα με σκευάσματα που περιέχουν άζωτο, παράγουν εντονότερη τρυφερή βλάστηση που προσελκύει τη μελίγκρα.



Η ισορροπημένη λίπανση και το σωστό πότισμα μειώνουν, γενικά, την πιθανότητα έντονης προσβολής. Αλλά ακόμη και αν προσβληθεί ένα υγιές φυτό είναι πιο ανθεκτικό και ανακάμπτει ευκολότερα.

