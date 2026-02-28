





Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος σταματά.Στιγμές που μια χώρα ολόκληρη σωπαίνει, όχι γιατί δεν έχει τι να πει, αλλά γιατί καμία λέξη δεν είναι αρκετή.Η νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη δεν ήταν απλώς ένα δυστύχημα· ήταν έγκλημα, ήταν μια πληγή που χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη της Ελλάδας. Ήταν μια στιγμή όπου τα όνειρα συγκρούστηκαν με την αδιαφορία, τα σχέδια με την πραγματικότητα, και η ζωή με την απώλεια.Πενήντα επτά άνθρωποι.Πενήντα επτά ιστορίες.Πενήντα επτά οικογένειες που περίμεναν ένα τηλεφώνημα άφιξης και έλαβαν σιωπή.Οι περισσότεροι ήταν νέοι — παιδιά που γύριζαν στα σπίτια τους, φοιτητές που κουβαλούσαν βιβλία και ελπίδες, εργαζόμενοι που απλώς έκαναν το ταξίδι της καθημερινότητας. Άνθρωποι που δεν έφυγαν από επιλογή, αλλά από ένα λάθος που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί.Δεν είναι αριθμός. Είναι ονόματα. Είναι ζωές.Σήμερα, τους θυμόμαστε έναν έναν.Οι 57 άνθρωποι που χάθηκαν στα Τέμπη1. Παναγιώτης Μπουρνάζης — 14 ετών2. Αναστασία Παπαγγελή — 18 ετών3. Θωμαή (Θώμη) Πλακιά — 19 ετών4. Χρυσή (Χρύσα) Πλακιά — 19 ετών5. Αναστασία Πλακιά — 19 ετών6. Αναστάσιος Κουτσόπουλος — 21 ετών7. Μαρία-Θωμαή (Μάρθη) Ψαροπούλου — 19 ετών8. Φραντσέσκα Μπέζα — 20 ετών9. Γεώργιος Παπάζογλου — 22 ετών10. Ελένη Τσίντζα — 20 ετών11. Ιορδάνης Αδαμάκης — 22 ετών12. Κλαούντια-Αλεξάνδρα Λάτα — 20 ετών13. Αφροδίτη Τσιωμά — 22 ετών14. Αγάπη Τσακλίδου — 22 ετών15. Ιφιγένεια Μήτσκα — 22 ετών16. Άγγελος Τηλκερίδης — 23 ετών17. Ντένις Ρούτσι — 22 ετών18. Κυπριανός Παπαϊωάννου — 23 ετών19. Νικήτας Καραθεοδώρου — 23 ετών20. Αναστασία Αδαμίδη — 24 ετών21. Καλλιόπη (Κέλλυ) Πορφυρίδου — 23 ετών22. Δήμητρα-Ευαγγελία Καπετάνιου — 24 ετών23. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου — 26 ετών24. Δημήτριος Ασλανίδης — 26 ετών25. Νικόλαος Ναλμπάντης — 29 ετών26. Σωτήριος Καραγεωργίου — 27 ετών27. Ελπίδα Χούπα — 28 ετών28. Ιωάννης Καρασάββας — 27 ετών29. Δημήτριος Οικού — 28 ετών30. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους — 29 ετών31. Σοφία-Ειρήνη Ταχμαζίδου — 31 ετών32. Δημήτριος Μασσαλής — 29 ετών33. Βάιος Βλάχος — 34 ετών34. Αθηνά Κατσάρα — 34 ετών35. Mia Mohammad Edris — 33 ετών36. Σπυρίδων Βούλγαρης — 34 ετών37. Culea Ionel — 34 ετών38. Έλενα Δουρμίκα — 35 ετών39. Βάια Μπλέκα-Καρακώστα — 42 ετών40. Ιωάννης Βουτσινάς — 49 ετών41. Ανδρέας Παυλίδης — 48 ετών42. Μαρία Μουρτζάκη — 51 ετών43. Βασίλειος-Κυριάκος Κώττας — 50 ετών44. Βαγγέλης Μπουρνάζης — 53 ετών45. Βασιλική Χλωρού — 54 ετών46. Μαρία Εγούτ — 55 ετών47. Ιωάννης Τζοβάρας — 55 ετών48. Χρυσή Κουκαριώτου — 55 ετών49. Μαρία Μιάρη — 56 ετών50. Γεώργιος Φωτόπουλος — 57 ετών51. Γεώργιος Κουτσούμπας — 58 ετών52. Bozo Pavlini — 61 ετών53. Ιωάννης Καριώτης — 63 ετών54. Ευαγγελία Ντος Σάντος Σίλβα – Κουκαριώτη — 63 ετών55. Γεώργιος Κυριακίδης — 66 ετών56. Ibrahim Masri — 42 ετών57. Εριέττα Μόλχο — 22 ετώνΔεν τους θυμόμαστε μόνο για το τέλος τους, αλλά για όσα ήταν πριν από αυτό.Για τα γέλια τους. Για τα όνειρα που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν. Για τα σχέδια που έμειναν μισά πάνω σε τετράδια, κινητά τηλέφωνα και συζητήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.Η μνήμη τους δεν ζητά μόνο δάκρυα.Ζητά ευθύνη.Ζητά αλήθεια.Ζητά δικαιοσύνη.Οι οικογένειες των θυμάτων συνεχίζουν να σηκώνουν ένα βάρος αβάσταχτο, αναζητώντας απαντήσεις. Αναζητώντας δικαιοσύνη για τα παιδιά, τους γονείς, τους φίλους που χάθηκαν τόσο άδικα. Μαζί τους, όμως, αναζητά δικαιοσύνη και ολόκληρη η Ελλάδα. Γιατί αυτό που συνέβη δεν αφορά μόνο όσους επέβαιναν στο τρένο — αφορά κάθε άνθρωπο που εμπιστεύεται τη ζωή του στην καθημερινότητα ενός κράτους που οφείλει να προστατεύει.Η δικαιοσύνη δεν είναι εκδίκηση.Είναι μνήμη που γίνεται πράξη.Είναι η υπόσχεση πως καμία ανθρώπινη ζωή δεν θα χαθεί ξανά από αμέλεια, αδιαφορία ή λάθη που μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.Για να μην ξανασυμβεί.Για να μην υπάρξουν άλλες άδειες θέσεις σε τραπέζια.Για να μην περιμένει ποτέ ξανά μια μάνα ένα παιδί που δεν θα επιστρέψει.Η μνήμη τους γίνεται φωνή.Η φωνή γίνεται απαίτηση.Και η απαίτηση είναι μία: Δικαιοσύνη.Για τους 57 που δεν έφτασαν ποτέ.Για τις οικογένειες που συνεχίζουν να παλεύουν.Για μια κοινωνία που δεν θέλει να ξεχάσει.Όσο τους θυμόμαστε, είναι παρόντες.Όσο ζητάμε δικαιοσύνη, τους τιμούμε πραγματικά.Αιωνία τους η μνήμη.Δεν τους ξεχνάμε.Πασχαλίδης ΓιώργοςΠηγή: tvnea.com