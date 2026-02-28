2026-02-28 11:35:32
Φωτογραφία για HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη

Η προσωπικότητα που αποπνέει συνολικά ένας χώρος είναι το τελικό ζητημένο στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων, πέρα από τις επιμέρους επιλογές.

Στο συγκεκριμένο σπίτι κάθε στοιχείο έχει επιλεγεί με τρόπο που να δημιουργεί ένα σύνολο με πολύ ιδιαίτερη, προσωπική ταυτότητα. Στοιχεία σύγχρονου ρουστίκ ύφους έχουν συνδυαστεί με vintage έπιπλα αλλά και αντικείμενα retro αισθητικής, ενώ βιβλία και έργα τέχνης καθορίζουν την γενική αισθητική και ατμόσφαιρα.

Χρωματικά το γκρι και οι γήινοι τόνοι δημιουργούν ένα ήρεμο και ισορροπημένο σύνολο, που επιτρέπει σε όλα τα ξύλινα στοιχεία να αναδεικνύονται και να προσθέτουν ζεστασιά και κομψότητα, σε κάθε σημείο του χώρου.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

alvhem.com

SHARE
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
Σε στάδιο προετοιμασίας το «Ντέρτι» — Υπάρχει συμφωνία με τον ANT1, αλλά χωρίς υπογραφές ακόμη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε στάδιο προετοιμασίας το «Ντέρτι» — Υπάρχει συμφωνία με τον ANT1, αλλά χωρίς υπογραφές ακόμη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
HOME TOUR: Ένα υπέροχο σπίτι σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο
HOME TOUR: Ένα υπέροχο σπίτι σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο
HOME TOUR: Αυθεντικό Σκανδιναβικό ύφος σε γήινες αποχρώσεις
HOME TOUR: Αυθεντικό Σκανδιναβικό ύφος σε γήινες αποχρώσεις
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
HOME TOUR: Ένα σπίτι που πρωταγωνιστεί το ...χρώμα
HOME TOUR: Ένα σπίτι που πρωταγωνιστεί το ...χρώμα
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
«Extreme Makeover: Home Edition – Σύντομα γυρίσματα και πρεμιέρα μετά το Πάσχα»;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/2/2026)
Quantum Χώρος διαλόγου για τη διδασκαλία της Κβαντομηχανικής στο Λύκειο
Quantum Χώρος διαλόγου για τη διδασκαλία της Κβαντομηχανικής στο Λύκειο
Πόσο πράσινες είναι οι Ελληνικές πόλεις
Πόσο πράσινες είναι οι Ελληνικές πόλεις
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»
Η Formula 1 έρχεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1
Η Formula 1 έρχεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1