Η προσωπικότητα που αποπνέει συνολικά ένας χώρος είναι το τελικό ζητημένο στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων, πέρα από τις επιμέρους επιλογές.





Στο συγκεκριμένο σπίτι κάθε στοιχείο έχει επιλεγεί με τρόπο που να δημιουργεί ένα σύνολο με πολύ ιδιαίτερη, προσωπική ταυτότητα. Στοιχεία σύγχρονου ρουστίκ ύφους έχουν συνδυαστεί με vintage έπιπλα αλλά και αντικείμενα retro αισθητικής, ενώ βιβλία και έργα τέχνης καθορίζουν την γενική αισθητική και ατμόσφαιρα.



Χρωματικά το γκρι και οι γήινοι τόνοι δημιουργούν ένα ήρεμο και ισορροπημένο σύνολο, που επιτρέπει σε όλα τα ξύλινα στοιχεία να αναδεικνύονται και να προσθέτουν ζεστασιά και κομψότητα, σε κάθε σημείο του χώρου.





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣalvhem.comSHARE