





Καθαρή πρωτιά κατέγραψε η «Super Κατερίνα» στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου να φτάνει στο 17.8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και να αφήνει αισθητά πίσω τον ανταγωνισμό.

Για τη δεύτερη θέση δόθηκε μάχη, με το «Buongiorno» να ξεχωρίζει και να σημειώνει 13.5%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες εκπομπές. Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 9.8%, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν τόσο «Το Πρωινό» με 9.2% όσο και το «Breakfast@Star» με 9.1%, που φαίνεται να δίνουν τη δική τους μάχη στην ίδια τηλεοπτική «πίστα».

Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρέθηκαν το «10 Παντού» με 5.7%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» περιορίστηκε στο 3.0%, παραμένοντας σε χαμηλές πτήσεις στη συγκεκριμένη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com