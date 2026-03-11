Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο. Από 1 Απριλίου ως 15 Ιουνίου η προθεσμία.
2026-03-11 17:01:44
Ημερομηνία 11-3-2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ξηρομέρου, σε εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας της αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2026 έως 30-10-2026, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
