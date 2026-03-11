2026-03-11 17:33:07

Ο αυστριακός σιδηροδρομικός φορέας ÖBB και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασαν μια ειδική ατμομηχανή διακοσμημένη στα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κεντρικό σταθμό της Βιέννης, με το σύνθημα «Zugkraft für Europa» (Πρόσφυση για την Ευρώπη).railwaypro.comΗ μηχανή θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα ως σύμβολο των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές , σύμφωνα με τους διοργανωτές της sidirodromikanea

