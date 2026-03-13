2026-03-13 09:39:13
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»

 Σκληρή μάχη καταγράφηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη «Super Κατερίνα» να κατακτά την πρώτη θέση σημειώνοντας 14.4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε απόσταση… αναπνοής ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 14.2%, ενώ το «Buongiorno» βρέθηκε λίγο πιο πίσω στο 13.1%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 7.8%, ενώ ακόμη πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 4.7%, το «10 Παντού» με 4.1% και το «Πρωίαν σε Είδον» με 3.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
