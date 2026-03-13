Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal» με 17.5% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του. Πολύ κοντά κινήθηκαν και τα «Live News» με 16.1%, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 15.7% και το «The Chase» με 14.8%.

Πιο πίσω βρέθηκαν ο «Τροχός της Τύχης» με 11.0% και το «Rouk Zouk» με 10.5%, ενώ σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Flat Hunters» με 8.0% και το «Στούντιο 4» με 7.8%. Ακολούθησαν οι «Κληρονόμοι» με 6.6%, το «Cash or Trash» με 5.3%, το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 5.1% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.4%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.3%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

