2026-03-13 09:39:12
Ξεκάθαρη κυριαρχία στη μεσημεριανή ζώνη κατέγραψαν οι «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν ισχυρό 17.2% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9.6%, ενώ το «Live You» κινήθηκε στο 7.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και το «Ώρα για Ψυχαγωγία», που σημείωσαν από 3.6%, ενώ την τελευταία θέση κατέγραψε το «Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 2.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
