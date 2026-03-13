2026-03-13 09:39:13
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 19.2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 17.2%, ενώ το «Σήμερα» κινήθηκε στο 12.2%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 9.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 7.5%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Νωρίς – Νωρίς» με 6.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ενημέρωσης.



Πηγή: tvnea.com
