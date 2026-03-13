2026-03-13 09:57:37
Πηγη Panos Petronikolos
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στους δρόμους του χωριού μας.
Λακκούβες παντού, επικίνδυνες φθορές και δρόμοι που έχουν γίνει παγίδες για οδηγούς και πεζούς.
Κάθε μέρα οι κάτοικοι κινδυνεύουμε, τα αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές και η κατάσταση χειροτερεύει. Αντί για σοβαρή αποκατάσταση, βλέπουμε μόνο πρόχειρα μπαλώματα που διαλύονται σε λίγο καιρό....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Happy Day»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ