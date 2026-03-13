Πηγη Panos Petronikolos

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στους δρόμους του χωριού μας.

Λακκούβες παντού, επικίνδυνες φθορές και δρόμοι που έχουν γίνει παγίδες για οδηγούς και πεζούς.

Κάθε μέρα οι κάτοικοι κινδυνεύουμε, τα αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές και η κατάσταση χειροτερεύει. Αντί για σοβαρή αποκατάσταση, βλέπουμε μόνο πρόχειρα μπαλώματα που διαλύονται σε λίγο καιρό....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...