2026-03-13 09:57:37
Φωτογραφία για ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ : ΝΤΡΟΠΗ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ



Πηγη Panos Petronikolos 

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στους δρόμους του χωριού μας.

Λακκούβες παντού, επικίνδυνες φθορές και δρόμοι που έχουν γίνει παγίδες για οδηγούς και πεζούς.

Κάθε μέρα οι κάτοικοι κινδυνεύουμε, τα αυτοκίνητα παθαίνουν ζημιές και η κατάσταση χειροτερεύει. Αντί για σοβαρή αποκατάσταση, βλέπουμε μόνο πρόχειρα μπαλώματα που διαλύονται σε λίγο καιρό....

Διαβάστε Περισσότερα... ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ : ΝΤΡΟΠΗ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Happy Day»
Μ. Κατσαράκης για ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι ασθενείς δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τι ακριβώς τους προσφέρεται
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μ. Κατσαράκης για ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι ασθενείς δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τι ακριβώς τους προσφέρεται
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ευθύμιος Μυλωνίδης : Συνεχίζεται η μεγάλη οικολογική καταστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Θα ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι?
Ευθύμιος Μυλωνίδης : Συνεχίζεται η μεγάλη οικολογική καταστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Θα ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι?
Πάνος Τσαπάρας: Το έτος 1996 (!!!) Εορτάσαμε πανηγυρικά τα 100 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού – “Πώς αντέχουν να διασύρονται τόσο συχνά;”
Πάνος Τσαπάρας: Το έτος 1996 (!!!) Εορτάσαμε πανηγυρικά τα 100 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού – “Πώς αντέχουν να διασύρονται τόσο συχνά;”
Κάτοικοι στη Λάρισα για τα έργα του ΟΣΕ: «Οι δρόμοι μας έγιναν βούρκος – Πώς θα πάνε τα παιδιά μας στα σπίτια τους;»
Κάτοικοι στη Λάρισα για τα έργα του ΟΣΕ: «Οι δρόμοι μας έγιναν βούρκος – Πώς θα πάνε τα παιδιά μας στα σπίτια τους;»
Η Αριά (quercus ilex) και η καταστροφή στην Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας - Μια επείγουσα και εναγκαία καταγγελία.
Η Αριά (quercus ilex) και η καταστροφή στην Κομπωτή Αιτωλοακαρνανίας - Μια επείγουσα και εναγκαία καταγγελία.
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Deal» – Δυνατά και τα «Live News»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Deal» – Δυνατά και τα «Live News»
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου» – Δυνατή μάχη με «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» και MasterChef
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου» – Δυνατή μάχη με «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» και MasterChef
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/3/2026)