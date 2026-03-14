Την κορυφή της απογευματινής ζώνης κατέκτησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 16.6% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική τους. Ακολούθησε το «The Chase» με 14.1%, ενώ υψηλή επίδοση σημείωσε και το «Deal» με 13.6%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Rouk Zouk» με 12.3%, ενώ το «Flat Hunters» κινήθηκε στο 10.3% και ο «Τροχός της Τύχης» στο 9.5%. Στη μεσαία ζώνη βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 6.7%, το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 5.7% και το «Κάθε Κατεργάρης στον Πάγκο του» με 5.4%.

Ακολούθησαν το «Cash or Trash» με 4.4% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.1%, ενώ χαμηλά στη λίστα βρέθηκε το «Το Χούμε!» με 2.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της απογευματινής τηλεθέασης.

