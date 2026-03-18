Ανακατατάξεις ετοιμάζει το OPEN για τα σαββατόβραδά του, καθώς το «Just The 2 Of Us» και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» μετακινούνται σε νέα ώρα προβολής.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σκρομπόλα (zappit) στα τέλη Μαρτίου το OPEN φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού, με το «Just The 2 Of Us» να ξεκινά πλέον στις 21:00, μία ώρα αργότερα από ό,τι μέχρι σήμερα. Πριν από αυτό, στη θέση του lead-in, τοποθετείται ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» σε celebrity εκδοχή.

Η Μαρία Μπακοδήμου θα υποδέχεται κάθε Σάββατο οκτώ αναγνωρίσιμα πρόσωπα, τα οποία θα δοκιμάζουν τις γνώσεις τους για καλό σκοπό, καθώς τα χρηματικά ποσά που θα συγκεντρώνονται θα διατίθενται σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Το πρώτο γύρισμα της ειδικής αυτής έκδοσης προγραμματίζεται για την Πέμπτη, με συμμετοχές από τον Λάμπρος Κωνσταντάρας, την Ιωάννα Μαλέσκου, τον Θανάσης Πάτρας, αλλά και τις ομάδες των εκπομπών «Ραντεβού το ΣΚ» και «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Πηγή: tvnea.com