





Εντυπωσιακή πρωτιά στη πρωινή ενημερωτική ζώνη για την «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 20.3% και κυριάρχησε με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 16.3%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία, αλλά χωρίς να απειλεί την κορυφή.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Σήμερα» με 6.7%, η «Ώρα Ελλάδος» με 5.8% και το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 4.8%, καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 2.9%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη με ξεκάθαρο νικητή και μεγάλη ψαλίδα από τους υπόλοιπους.

