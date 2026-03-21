2026-03-21 10:27:28
Εντυπωσιακή πρωτιά στη πρωινή ενημερωτική ζώνη για την «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 20.3% και κυριάρχησε με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 16.3%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία, αλλά χωρίς να απειλεί την κορυφή.
Πιο πίσω κινήθηκαν το «Σήμερα» με 6.7%, η «Ώρα Ελλάδος» με 5.8% και το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 4.8%, καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 2.9%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη με ξεκάθαρο νικητή και μεγάλη ψαλίδα από τους υπόλοιπους.
Πηγή: tvnea.com
