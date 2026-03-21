Η Νορβηγική Ακαδημία των Επιστημών και των Γραμμάτων ανακοίνωσε χθες ότι το Βραβείο Abel 2026 απονέμεται στον Γερμανό μαθηματικό Gerd Faltings από το Ινστιτούτο Μαθηματικών Max Planck στη Βόννη

. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του θεσμού, η διάκριση απονέμεται στον μαθηματικό «για την ανάπτυξη ισχυρών εργαλείων στην αριθμητική γεωμετρία και την επίλυση των διοφαντικών εικασιών Mordell και Lang, που παρέμεναν άλυτες επί δεκαετίες».

Ο Gerd Faltings είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στη σύγχρονη αριθμητική γεωμετρία. Το έργο του δεν περιορίστηκε μόνο στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, αλλά δημιούργησε νέα εννοιολογικά πλαίσια που καθοδηγούν τη μαθηματική έρευνα. Το μεγάλο του επίτευγμα είναι η ικανότητά του να συνδυάζει τη γεωμετρική και την αριθμητική προοπτική, αποδεικνύοντας τη δύναμη της βαθιάς δομικής κατανόησης των μαθηματικών.

Το Βραβείο Abel, το οποίο θεωρείται το αντίστοιχο του Βραβείου Νόμπελ στα μαθηματικά, απονέμεται σε έναν επιστήμονα του οποίου το έργο έχει αλλάξει ριζικά την πορεία του κλάδου του. Η δική του πορεία προς την κορυφή ξεκίνησε με τη λύση της εικασίας του Mordell, ενός μαθηματικού γρίφου που διατυπώθηκε το 1922 και βασάνιζε την επιστημονική κοινότητα για περισσότερα από 60 χρόνια. Η εικασία υποστήριζε ότι ορισμένες αλγεβρικές εξισώσεις έχουν μόνο πεπερασμένο αριθμό ρητών λύσεων. Όταν ο Faltings άρχισε να μελετά το πρόβλημα, δεν είχε ως στόχο την πλήρη επίλυσή του, αλλά ήλπιζε ότι η ενασχόληση μαζί του θα αποκάλυπτε νέες, ενδιαφέρουσες μαθηματικές ιδιότητες. Η ξαφνική απόδειξη της εικασίας το 1983 άφησε έκπληκτους τους ειδικούς και τον έκανε διάσημο μέσα σε μία νύχτα, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Το πρόβλημα φέρει πλέον το όνομά του, καθώς είναι γνωστό ως «Θεώρημα του Faltings».

Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το 1989, εμπνευσμένος από το έργο του συναδέλφου του Paul Vojta, ο Faltings ανέπτυξε ένα νέο μαθηματικό εργαλείο, το Θεώρημα Γινομένου του Faltings, με το οποίο κατάφερε να αποδείξει ένα ακόμη ιστορικό πρόβλημα: την εικασία Mordell-Lang.

Το ταλέντο του Faltings, ο οποίος γεννήθηκε στη δυτική Γερμανία το 1954, φάνηκε από νωρίς, κερδίζοντας διακρίσεις ήδη από τα μαθητικά του χρόνια. Μετά από σύντομα περάσματα σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard και το Princeton, επέστρεψε στη Γερμανία. Το 1994 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή στο Ινστιτούτο Max Planck στη Βόννη. Εκεί, με την ακαδημαϊκή ελευθερία που του προσφέρθηκε, μετέτρεψε το ινστιτούτο σε ένα παγκόσμιο κέντρο αλγεβρικής γεωμετρίας. Σήμερα, ως ομότιμος διευθυντής του Ιδρύματος, συνεχίζει απρόσκοπτα την έρευνά του.

