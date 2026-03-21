





Απόλυτος πρωταγωνιστής της prime time ζώνης ήταν το «Το Σόι Σου», που σημείωσε κορυφαίο 23.1%, ενώ και η επανάληψη της σειράς κατέγραψε υψηλό 19.4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Στη δεύτερη γραμμή κινήθηκαν το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ (E)» με 15.8% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» με 10.8%, ενώ κοντά βρέθηκαν ο «Γιατρός II» με 9.9% και οι «Αθώοι» με 9.2%.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Καλώς Ήρθε το Δολάριο» με 8.6%, το «The Floor» με 8.5% και ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (E)» επίσης με 8.5%, ενώ το «VIP (E)» σημείωσε 7.8%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «The Transporter» (Star) με 4.5%, το «Αγαπημένε μου Τζον» (Open) με 2.6% και το «Εκτός Σχεδίου» με 1.9%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «Φως στο Τούνελ» με 13.6%, αφήνοντας πίσω το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 7.3% και το «Cinderella Nights» με 2.4%.

