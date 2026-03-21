2026-03-21 12:18:10
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Εκτόξευση για «Deal»



Εντυπωσιακή πρωτιά στην απογευματινή ζώνη για το «Deal. IX», που σημείωσε εκρηκτικό 20.7% και κυριάρχησε με μεγάλη διαφορά.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live News» με 18.2%, ενώ δυνατή παρουσία είχε και το «The Chase» με 14.2%. Ψηλά κινήθηκαν επίσης οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 13.0% και το «Rouk Zouk» με 12.4%.

Σε μεσαία επίπεδα βρέθηκαν το «Flat Hunters» με 9.5% και ο «Τροχός της Τύχης» με 9.4%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 6.8%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Στούντιο 4» με 5.8% και η ελληνική ταινία «Η Κόρη του Ήλιου» (ΣΚΑΪ) με 5.6%.

Σε χαμηλές επιδόσεις περιορίστηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» και το «Cash or Trash» με 4.6%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε ξανά το «Το Χούμε!» με μόλις 1.4%, συνεχίζοντας την πολύ αδύναμη πορεία του.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: Διπλή κυριαρχία για «Το Σόι Σου»
Prime time ζώνη: Διπλή κυριαρχία για «Το Σόι Σου»
Η Σικελία πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στην ταχεία σιδηροδρομική γραμμή χάρη στα TBM
Η Σικελία πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στην ταχεία σιδηροδρομική γραμμή χάρη στα TBM
