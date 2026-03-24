2026-03-24 09:32:21
Ντέρμπι στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, με τη «Super Κατερίνα. V» να περνά πρώτη με 11.4%, μόλις μπροστά από το «Buongiorno» που σημείωσε 11.1%.
Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10.0%, ενώ ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 9.0%.
Πιο πίσω κινήθηκαν το «Breakfast@Star» με 6.2% και το «10 Παντού» με 5.6%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.3%.
Πηγή: tvnea.com
