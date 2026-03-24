2026-03-24 09:32:21
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Buongiorno»

Ντέρμπι στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, με τη «Super Κατερίνα. V» να περνά πρώτη με 11.4%, μόλις μπροστά από το «Buongiorno» που σημείωσε 11.1%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 10.0%, ενώ ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 9.0%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Breakfast@Star» με 6.2% και το «10 Παντού» με 5.6%, ενώ στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.3%.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Κατρακύλα για «Real View»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Κατρακύλα για «Real View»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα Mega»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «The Chase» – Ανεβασμένο το «Rouk Zouk»
Prime time ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Να Μ’ Αγαπάς» – Τριπλή μάχη στην κορυφή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για «Κοινωνία Ώρα Mega»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Κατρακύλα για «Real View»
«Τρέχει» η ΣΤΑΣΥ για 15 καινούργιους συρμούς του μετρό, ανάσα για τη γραμμή 3.
Hellenic Train : Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι.
Deepfakes: ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΜΕ 15 SOS ΚΑΙ ΤΑ FAKE NEWS ΣΤΑ SOCIAL
Hellenic Train: Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο πλησίον της γραμμής.
Γιατί οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας δεν έχουν φτάσει ακόμη στις ΗΠΑ—και έρχεται η αλλαγή;
Το σήμα αποκλιμάκωσης Τραμπ αφήνει κρίσιμα ερωτήματα ανοιχτά για τον πόλεμο στο Ιράν
